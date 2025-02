"Stalking su sconosciuta", 78enne a processo

Nel processo che si aprirà a inizio maggio, dovrà rispondere di stalking e di imbrattamenti. Il gup Federica Liposceck, come chiesto dal pm Angela scorza, ieri mattina ha rinviato a giudizio il 78enne di Riolo Terme accusato di avere bersagliato con bigliettini e scritte, realizzate anche a pennarello indelebile, l’auto di una giovane sconosciuta della quale lui si era invaghito. La ragazza - una 34enne originaria di Faenza - si è costituita parte civile con l’avvocato Matteo Olivieri chiedendo all’imputato 10 mila euro per i danni patiti. La difesa - avvocato Luca Donelli - aveva invece chiesto che le contestazioni fossero derubricate a semplice molestia o disturbo.

Secondo quanto a suo tempo denunciato in Commissariato a Faenza, a metà gennaio 2024, subito dopo essersi trasferita a Riolo assieme al fidanzato anche lui manfredo, tutte le mattine lei trovava i tergicristalli della sua vettura sollevati da ignote mani. Il 5 febbraio uscendo per recarsi al lavoro, aveva trovato pure un bigliettino incastrato nella portiera con questo messaggio: "Sei mila bella". Si erano affacciate le prime preoccupazioni: e così per qualche giorno aveva deciso di parcheggiare a Faenza. Ma il 10 febbraio era tornata a lasciare la vettura a Riolo: e il giorno dopo ecco un nuovo bigliettino con la scritta: "Sei bella. Ti voglio". Dal 13 febbraio le scritte avevano mutato forma: venivano realizzate sfruttando la condensa sui finestrini. In particolare quel giorno aveva trovato: "Buona - sei bella". E il 14 febbraio sul parabrezza, c’era un "Ciao" assieme a un pezzo di frase che era scomparsa. Il 15 sul montante della portiera lato guida, era comparso un "Sei bella": stavolta realizzato con pennarello indelebile nero. Le preoccupazioni erano cresciute: e così lei e il fidanzato avevano deciso di organizzare un appostamento. La notte del 16 lui si era sistemato sui sedili posteriori della vettura di lei armato di telecamerina go-pro. Mentre lei si era seduta sui sedili posteriori della vettura di lui, parcheggiata lì davanti, con il cellulare in mano. Verso le 5.40 ecco avvicinarsi quello l’uomo ora imputato: il 78enne, dopo avere asciugato il finestrino lato guida, aveva afferrato un pennarello cominciando a scrivere sempre sul montante della portiera lato guida. Ma aveva fatto appena in tempo a vergare "Sei m..." prima che il fidanzato della giovane uscisse e di fatto bloccasse l’azione del 78enne.

Quest’ultimo, secondo la denuncia alla quale erano stati allegati i filmati, aveva prima cercato di giustificarsi sostenendo che l’auto fosse stata parcheggiata in un punto vietato. Ma quando era stato incalzato dal compagno della ragazza, avrebbe così ribattuto: "Ti ho mai scorticato niente? È una brutta cosa?". Alla fine il fidanzato della 34enne gli aveva detto di vergognarsi e di tornare a casa. La ragazza aveva precisato di non avere mai visto quell’uomo prima, mentre il suo fidanzato lo conosceva in quanto di Riolo.

Andrea Colombari