Stalking su una lucciola "Sesso o ti faccio fuori" Il giudice: "Ora risarcisca"

Si era invaghito di una lucciola, conosciuta una sera frequentando la statale Adriatica tra Ravenna e Cervia. Ma lui non era Richard Gere e lei, nonostante più volte avesse chiesto di essere lasciata in pace, e pure avendo già ritirato una querela per un sentimento di pietà verso quell’uomo, avrebbe continuato a essere oggetto delle sue minacce e molestie. Ne è scaturito un procedimento per stalking a carico di un 54enne faentino, difeso dall’avvocato Saura Savini. Il legale della donna, avvocato Massimo Martini, si è opposto alla richiesta di archiviazione del Pm Vincenzo Antonio Bartolozzi, secondo cui l’uomo si sarebbe limitato a transitare nella piazzola dove la donna, in violazione di una specifica ordinanza, esercita l’attività di prostituzione. Il Gup, Corrado Schiaretti, ha aggiornato l’udienza preliminare per valutare un risarcimento ai fini del ritiro della querela, facendo intendere che non avrebbe archiviato.

La donna, una 25enne di nazionalità rumena, conosceva l’imputato in quanto ex cliente, e le cui angherie risalgono al momento in cui gli avrebbe rifiutato prestazioni sessuali a titolo gratuito. Già nell’aprile dello scorso anno la giovane aveva sporto querela contro l’uomo per i reati di lesioni personali (pugni al volto), danneggiamento e minacce in concorso sul ’luogo di lavoro’ della vittima. In quell’occasione, lo stesso avrebbe proferito frasi minatori del tipo "se ti vedo ancora sulla strada statale o in giro per Cervia ti ammazzo", per poi allontanarsi in auto, non prima di avere finto di investirla. Un mese dopo, la stessa avrebbe ceduto alle richieste del 54enne di ritirare la denuncia, impietosita dopo che le aveva rappresentato problematiche legate alla sua anziana madre. "Un errore fatale", si legge nell’opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto di lì a breve sarebbe iniziata una pesante escalation persecutoria. Già a giugno l’uomo, raggiunta la statale, si sarebbe avvicinato a una collega della vittima dicendo queste parole: "Lei non vuole finire la guerra, da domani in poi gli faccio male, la cerco dappertutto, anche in Romania". La sera seguente si sarebbe presentato armato di un un coltello da cucina seghettato, recuperato dai carabinieri nel vano portaoggetti della sua auto. In altre occasioni avrebbe ripetuto le sue visite intimidatorie, sempre tra le 23 e le 3 di notte, costringendo ogni volta la lucciola a nascondersi.

l. p.