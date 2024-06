Stalking sui genitori affidatari: "Vennero al porto e fecero dei video"

Si sarebbero presentati in due occasioni al porto dove i genitori affidatari della bambina, una coppia di ravennati, hanno un’imbarcazione per effettuare foto, riprese video e per innescare una discussione che in un caso ha portato anche la madre affidataria a sentirsi male e a richiedere l’intervento di un’ambulanza. Questo è quanto emerso ieri durante l’udienza del processo che vede imputati per stalking e diffamazione nonno e padre naturale della bimba, difesi dall’avvocato Luca Romagnoli, del Foro di Bologna. Questi ultimi, secondo l’accusa, non hanno accettato di buon grado la scelta di dare la piccola in affidamento alla coppia di ravennati facendosi sotto con i due tra insulti e illazioni fino a presentarsi in più occasioni nella località rivierasca dove i due coniugi spesso trascorrevano del tempo libero, per insultarli e provocarli alla presenza della bambina tirando in ballo anche gli amici della coppia.

Proprio tre amici dei genitori affidatari, costituitisi parte civile con gli avvocati Samuele Bellotti e Giacomo Forlani del Foro di Ferrara, sono stati sentiti ieri in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Federica Lipovscek e al pm Monica Gargiulo. Gli amici della coppia affidataria hanno in buona sostanza raccontato di due episodi: uno risalente al 30 luglio 2022 e uno avvenuto il weekend successivo.

Nel primo episodio i genitori affidatari si trovavano nella loro barca, ormeggiata al porto, e si stavano preparando per uscire e andare a fare un giro a un mercatino, quando nonno e padre naturale della bambina, entrati al porto, si sono fermati davanti alla barca per fare riprese audio e video e fotografie. Al divieto di continuare ne è nata una discussione con gli addetti al porto che hanno cacciato i due. In seguito la madre affidataria della bambina si è sentita poco bene ed è intervenuta un’ambulanza.

Dopo una settimana la coppia ravennate è stata contattata da alcuni amici che avevano visto nonno e padre naturale della bambina aggirarsi nel porto. A quel punto i coniugi sono stati costretti a chiudere la passerella in modo da non far salire nessuno in barca.

Tra i testimoni ieri è stato sentito anche un ispettore di polizia che ha raccontato di aver ricevuto la denuncia dei genitori affidatari, mentre è stata acquisita la testimonianza di un’assistente sociale.

A inizio gennaio saranno sentiti i due imputati, oltre agli ultimi testimoni.

m.m.