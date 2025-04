Stalking sul padre: la polizia arresta 42enne

Un dissidio con il padre presumibilmente nato per questioni legate al danaro. Ma non si tratta della ’solita’ vicenda di dipendenze e conseguente china psicofisica. Nient’affatto: perché in questo caso, maturato all’interno di una blasonata famiglia di Faenza, almeno sin quanto sinora ricostruito dagli inquirenti, i soldi che hanno soffiato sul fuoco delle tensioni sono quelli che il padre aveva fatto arrivare al nipote, suo figlio.

Per la procura, una vicenda di stalking approdata venerdì scorso all’arresto in flagranza differita del diretto interessato, un 42enne manfredo ora difeso dall’avvocato Salvatore Pisani del Foro di Rimini. Del resto l’uomo - secondo gli inquirenti - avrebbe ignorato l’ammonimento impartito dal questore su richiesta del genitore tornando a farsi sentire con decisione.

Prologo della vicenda, il trasferimento in altra città distante da Faenza avvenuto qualche tempo fa della ex del 42enne assieme al figlio dei due. A quel punto l’uomo avrebbe chiuso i cordoni della borsa per sperare così nel ritorno del figlio in modo tale da averlo più vicino a sé. Salvo poi scoprire che il padre elargiva usando altro canale. E allora sono cominciati gli atteggiamenti sin qui inquadrati come persecutori verso il genitore. Il padre, stremato, ha decsio di recarsi al Commissariato manfredo confidando probabilmente sul fatto che un ammonimento sarebbe bastato a indurre il figlio a desistere.

E invece i comportamenti negativi sarebbero proseguiti anche con azioni singolari: come comperare merce varia (e talvolta bizzarra) attraverso siti di commercio on line usando nome e indirizzo del padre.

A questo punto è necessaria una breve digressione giuridica: perché se la richiesta di ammonimento è senza dubbio alternativa a una querela e può dunque dare margine al diretto interessato di cambiare rotta, una volta fatta comporta che, in caso venga ignorata, si proceda d’ufficio senza bisogno di querele. All’arresto si è arrivati anche grazie a una norma relativamente nuova: quella che consente l’arresto differito per i reati da codice rosso, stalking in prima fila. Cioè il concetto di flagranza può essersi postato in avanti se esistono prove audio o video di quanto avvenuto. Della vicenda è stato subito avvisato il pm di turno Angela Scorza. L’udienza di convalida è stata fissata per domani davanti al gip del tribunale di Ravenna.

