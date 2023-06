Stalking sulla collega ex compagna Infermiere rinviato a giudizio

Violenza privata, ma anche stalking e violenza sessuale. Dovrà rispondere di tutti e tre i reati un infermiere dell’ospedale cittadino, per il quale inizierà il processo alla fine del novembre prossimo. Il gip Andrea Galanti, con pm Angela Scorza, ieri mattina ha deciso per il rinvio a giudizio dell’uomo, difeso dagli avvocati Tania Amoroso e Francesco Manetti, dopo aver sentito la parte offesa, ovvero la ex compagna dell’infermiere, una collega che lavora all’ospedale cittadino ma in un reparto differente, parte civile con l’avvocato Valentina Bartolini.

I difensori dell’uomo avevano depositato, in particolare, una registrazione con trascrizione di una discussione avvenuta tra i due infermieri nel parcheggio del pronto soccorso di Ravenna il 9 aprile 2021, uno degli episodi contestati, per dimostrare che in quel caso non si sarebbe configurato il reato di violenza privata. Quel giorno erano intervenute le Volanti e, a partire da quella circostranza il caso era approdato sui tavoli di Anticrimine e Mobile. La donna, pur specificando di non volere denunciare l’ex, ne aveva infatti chiesto l’ammonimento, misura non scattata (si procede d’ufficio per una contestata violenza privata). In quel frangente, aveva spiegato di avere conosciuto l’uomo proprio in ospedale alcuni anni addietro e di avere convissuto con lui per alcuni mesi.

Poi per questioni ad avviso della

donna legate alla gelosia di lui e

alla sua non sincerità, la storia era finita. Ma a quel punto si era innescata un’escalation andata avanti fino ad agosto nell’ambito della quale sono state inviate almeno 135 mail.

Secondo quanto sintetizzato dalla procura nella richiesta di misura cautelare (la custodia in

carcere e in subordine il divieto

di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna, compresi tutti i luoghi da lei frequentati; misura, quest’ultima, tuttora in vigore), l’uomo aveva fatto ricorso a ripetuti messaggi usando Whatsapp e Facebook. E aveva pure iniziato a seguire la ex in banca o al mare facendosi persino ritrovare appostato sotto casa di lei. Numerose e assortite le minacce attribuite all’indagato: "Piuttosto mi faccio arrestare ma tu sei mia", "finiremo nella prima pagina del giornale", "ti sgozzo lentamente come un animale, anzi mi fai schifo e non voglio neanche sporcare le mani prendo un tizio che lo fa per 500 euro". Del resto secondo quanto lei ha riferito alla polizia, l’uomo, non rassegnato alla fine della loro relazione, spesso la affrontava proprio in ambito lavorativo blandendola talvolta, altre volte insultandola fuori dall’ascensore, mostrandole il dito medio o aspettandola nell’area del parcheggio riservata ai dipendenti. Davanti al gip Corrado Schiaretti un anno fa lui aveva in buona sostanza detto di non essersi reso conto dell’insistenza usata con la ex dato che a suo avviso non c’era stata rottura definita tra loro due ma fasi alterne tra rotture e riconciliazioni. Aveva poi assicurato che avrebbe rispettato la misura del divieto di avvicinamento dalla donna, tuttora in vigore, precisando di avere chiesto alla direzione sanitaria l’accesso a diverso spogliatoio e da altro ingresso. Dopo aver sentito l’infermiera (che nel frattempo ha sporto denuncia per stalking e violenza sessuale per gli episodi del 2021), ieri il giudice Galanti ha deciso per il rinvio a giudizio dell’ex compagno che quindi dovrà comparire davanti al collegio penale il prossimo novembre, rispondendo di tre reati a partire dalla violenza privata per cui si procede d’ufficio.

m.m.