Stalking sulla ex: divieto di avvicinamento per 49enne di Faenza

Messaggi, chiamate, minacce, richieste di chiarimenti fino al luogo lavoro. Lei si era ritrovata pure con l’auto bruciata sotto casa sua a Solarolo. Un fatto al momento non contestato all’ex fidanzato - un 49enne di Faenza - il quale però si è ritrovato con un’ordinanza restrittiva per stalking emessa dal gip Janos Barlotti per pericolo di reiterazione del reato su richiesta del pm Raffaele Belvederi. Ovvero un divieto di avvicinare la ex a meno di 500 metri e di comunicare con lei; Inoltre, se l’uomo sarà d’accordo, dovrà sottoporsi all’applicazione del braccialetto elettronico.

Non è la prima volta che sul 49enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, scatta un provvedimento restrittivo per stalking sulla stessa ex. La coppia - come riassunto dal gip nella sua ordinanza - era già stata assieme dal 2021 al 2023. Poi lei lo aveva denunciato al Commissariato manfredo tanto che lui era stato arrestato in flagranza il giorno di Natale di due anni fa sempre per atti persecutori. Era scattato il divieto di avvicinamento. La donna ad aprile dell’anno scorso aveva deciso di ritirare la querela: e così il 49enne aveva incassato sia la revoca della misura restrittiva che il proscioglimento da tutte le accuse. I due si erano insomma riavvicinati: sia attraverso contatti telefonici che qualche volta pure di persona. Ma a giugno di quest’anno - secondo la donna - qualcosa era scattato nella testa di lui: si era fatto geloso e pressante, pretendeva di sapere se nella vita di lei ci fossero altri uomini. Uguale a chiamate su chiamate; lei aveva smesso di rispondere ma un giorno lui si era presentato alla sua porta: "Aprimi, ti devo parlare", le aveva detto. Lei lo aveva allontanato minacciando di chiamare i carabinieri. Lui allora aveva intensificato i messaggi whatsapp riferendole tra le altre cose di essere andato fino a casa di lei e di avere persino parlato con i vicini per capire se frequentasse altri. Non era servito rispondere a qualche messaggio: lui aveva perseverato aggiungendo ai messaggi anche mail e vocali. Una escalation approdata il 16 settembre a una mail di questo tenore: "Adesso paghi tutto, non ho pietà". E ancora: "C’è chi fa il lavoro per me non so se ci sei anche tu due per uno diglielo peccato che brutta cosa apri gli occhi dove vai". Era seguito un messaggio whatsapp di insulti. L’indomani altra mail del contenuto minatorio: "Potevi dirmelo non la passi liscia"; e ancora: "Oggi sarà un bel giorno per tutti"; "Aspetto sai".

L’episodio più inquietante risale però al 19 settembre quando la vettura della donna fu bruciata nel cortile di casa: i vigili del fuoco al loro arrivo trovarono la recinzione tagliata. A paventare la matrice persecutoria del gesto, non era stata solo lei: ma anche un vicino che le aveva riferito che a giugno un uomo ubriaco si era presentato sotto casa chiedendogli informazioni su di lei e su chi frequentasse.

In ogni modo, la mattina dopo l’incendio, l’ex la raggiunse sul posto di lavoro a Faenza: vedendolo, lei avvisò una collega la quale le consigliò di nascondersi in una stanza. La stessa collega, assieme a una guardia giurata, riuscì poi ad allontanare il 49enne. Infine la notte del 21 settembre in meno di cinque ore lui fece 17 chiamate e scrisse 13 messaggi.

a.col.