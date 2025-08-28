Fuga dall'ateneo
Stalking sulla ex fidanzata. Braccialetto per un 47enne

Lui è del Riminese, lei del Ravennate. La relazione era andata avanti per tre anni circa .

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il rapporto tra i due si è interrotto di recente (foto d’archivio)

Centinaia di messaggi in pochi giorni. E poi una dozzina di chiamate al giorno e soprattutto pedinamenti e appostamenti con tanto di foto scattate vicino a casa di lei per mostrarle che lui era proprio lì. Un atteggiamento che aveva costretto la donna - una 51enne del Ravennate - a cambiare abitudini di vita e a chiedere a un amico, per timore di ripercussioni, di ospitarla. E che ieri, al netto dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Janos Barlotti, è costato a lui il braccialetto elettronico. L’uomo - un 47enne di origine pugliese residente a Igea Marina e difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato - non si è presentato perché impegnato al lavoro. Ma ha acconsentito al braccialetto in quanto l’alternativa sarebbe stata l’obbligo di firma quotidiano in caserma.

La misura si somma a quella del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri chiesta dal pm Lucrezia Ciriello. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la relazione tra i due era andata avanti per tre anni quindi si era interrotta di recente. Ma lui evidentemente non ne aveva voluto sapere. Ecco che allora dal 5 al 10 agosto - prosegue l’accusa - aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti in grado alla fine di spaventare lei. Vedi numerosi messaggi su Instagram e Whatsapp. E poi telefonate e passaggi sotto casa: in una occasione si sarebbe fatto un autoscatto davanti al citofono di lei per poi condividerlo con la ex condendolo con una scritta del tipo: "Sono qui, non ti libererai di me".

Autoscatto analogo, lo avrebbe realizzato anche seduto al tavolino di un vicino bar, sempre per poi condividerlo con la ex come a dirle: sono qui, ti aspetto. Si è spinto pure a entrare nel giardino dell’abitazione della donna: a suo dire per recuperare una bici che gli apparteneva. Di fatto anche in questa occasione avrebbe scattato una foto; e comunque in quell’area si accede attraverso cancellino chiuso a chiave. La donna aveva allora deciso di andare ospite da un amico per timore che il 47enne potesse farle del male. Poi aveva fatto denuncia con copia alla mano di tutti i messaggi di lui. A carico dell’uomo figurano vari precedenti di polizia (stupefacenti, truffa, resistenza, calunnia e lesioni), tutti gestiti dal tribunale di Rimini.

