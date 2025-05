Stalking sulla figlia maggiore: "Perseguitata a casa e sul lavoro". I carabinieri arrestano la madre

A causa di problemi familiari, il tribunale dei minorenni di Bologna le aveva affidato la sorella piccola. Una decisione presa tutt’altro che bene dalla madre la quale aveva così iniziato a vessare la figlia grande tra stalking (a casa e sul lavoro), danneggiamenti dell’abitazione e violazioni di domicilio. Finché la giovane, esasperata, non l’aveva denunciata ai carabinieri. L’epilogo è arrivato lunedì scorso sottoforma di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Federica Lipovscek su richiesta del pm Angela Scorza per pericolo di reiterazione del reato.

La donna - una ultracinquantenne del Ravennate difesa dall’avvocato Francesco Papiani -, è stata provvisoriamente collocata in carcere a Forlì in attesa dei domiciliari con attivazione del braccialetto elettronico. L’interrogatorio di garanzia è previsto per domani.

Secondo quanto denunciato dalla figlia grande e sulla base di quanto riferito da testimoni, alla donna sono state contestati vari comportamenti violenti e persecutori. In particolare il 15 aprile - prosegue l’accusa - si era recata sul posto di lavoro della figlia: era rimasta là per un paio d’ore e aveva fatto una sfuriata per la decisione del tribunale bolognese. Alla fine la figlia era uscita dal retro per non rischiare di essere di nuovo avvicinata. Due giorni dopo, copione identico: ma dato che stavolta non l’aveva trovata, la madre che aveva chiesto ai colleghi quali orari facesse. Il 21 aprile aveva deciso di alzare il tiro andando a casa della figlia e scavalcando il cancello: poi si era messa a urlare minacciando danni e ottenendo così che l’altra figlia, quella minorenne, per convincerla ad andarsene le aprisse la porta. E una volta dentro, non trovando la figlia grande, per ritorsione le aveva strappato il passaporto. Il 22 nuova incursione domestica: armata di catena, aveva danneggiato uno scurone e la zanzariera.

Quindi aveva preso a calci la bici della figlia prima di andarsene. In quall’occasione, le due sorelle si erano barricate dentro in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il 24 era l’indagata si era recata al posto di lavoro della figlia per due volte (mattina e sera) arrivando a chiamare per chiedere quando avrebbe potuto trovarla. Alla fine aveva ripiegato sull’abitazione per poi scavalcare il cancello, infrangere il vetro della porta d’ingresso e la telecamera della videosorveglianza: ma ormai era stata immortalata più che nitidamente tanto che le immagini sono entrate a fare parte del fascicolo (sono sei i filmati depositati). Quello stesso giorno la donna aveva inviato alla figlia un messaggio minatorio nel quale in estrema sintesi le prometta conseguenze e vendetta. Frasi del tipo: "I livelli di accettazione hanno dei limiti e c’è un punto di non ritorno a cui non manca molto sappilo!". In un altro aveva fatto riferimento alla figlia minore: nel caso si fosse rifiutata di parlarle, "ora sarà il mio obbiettivo di averla tra le mani".

