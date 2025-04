Stalking sull’istruttrice. Dall’amore all’incubo, massaggiatore a processo

Una storia d’amore nata sui social, trasformata in un incubo di persecuzioni e minacce. Una donna, istruttrice di palestra, finisce nel mirino dell’ex compagno, un 52enne, massaggiatore olistico per hobby, che dopo la fine della relazione la segue ovunque, la diffama con accuse pesanti e tenta in ogni modo di controllarla. E ora l’uomo, già colpito della misura del divieto di avvicinarla, è a processo per stalking e diffamazione davanti al giudice Cristiano Coiro. La vittima è tutelata dell’avvocato Cristina Bernardo, ma non si è costituita parte civile, non chiede risarcimenti ma vuole solo lasciarsi alle spalle questa storia terribile. La difesa dell’uomo, ieri assente, è affidata all’avvocato Francesco Papiani.

La vicenda ha inizio nel 2021, quando la donna, con un matrimonio ormai in crisi, conosce il massaggiatore attraverso Instagram. Dopo i primi messaggi e un invito per un massaggio gratuito, scoppia la scintilla. "Mi ero innamorata di una persona che all’inizio mi sembrava il principe azzurro, un uomo di altri tempi, un galantuomo", ha dichiarato l’istruttrice in aula, sentita come testimone di quanto accadutole e apparsa ancora molto provata.

Lui la riempie di attenzioni, si fa conoscere dalla sua famiglia e tutto sembra perfetto. Tuttavia, già nel 2022, il comportamento dell’uomo cambia. Inizia a criticarla continuamente, sia nel suo aspetto che nelle sue scelte personali e lavorative. Parla male di lei con amici, colleghi e conoscenti, persino con la famiglia di lei, raccontando che è una persona instabile, che fa uso di droghe, che soffre di disturbi mentali. Alcune di queste accuse hanno un carattere anche sessista. Il disagio della donna cresce al punto da spingerla a sottoporsi a test per dimostrare alle persone a lei vicine di non aver mai fatto uso di sostanze.

Quando la donna decide di troncare quella relazione diventata tossica, a metà 2023, accogliendo l’invito di familiari e conoscenti, l’uomo comincia a perseguitarla. La segue sul lavoro, nei locali del centro e della Riviera dove esce con le amiche, si presenta all’improvviso e la deride davanti a loro. La pedina nei suoi spostamenti, lasciando mazzi di fiori sulla sua auto, scrivendole decine di mail e lasciando bigliettini. Quando lei lo blocca, lui trova sempre nuovi modi per ricontattarla, utilizzando altre utenze telefoniche e account.

La situazione si complica ulteriormente quando la donna scopre che sul suo cellulare era stato installato un sistema di controllo dei messaggi. L’accusa sostiene che, nonostante le accuse di gelosia rivolte alla donna, fosse in realtà l’imputato a controllarla ossessivamente. Così, alla prima denuncia presentata davanti ai carabinieri (foto), ne sono seguite molte altre. Nelle prossime udienze saranno sentiti altri testimoni.

Lorenzo Priviato