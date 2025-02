Stand del porto alla fiera ortofrutticola di Berlino

Il Porto di Ravenna ha partecipato per la prima volta a Berlino a ‘Fruit Logistic’, la più importante rassegna mondiale dedicata all’industria ortofrutticola. "È stato di grande interesse – afferma Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità portuale – promuovere il progetto del ‘nuovo’ porto, strategico per incrementare questa tipologia di prodotti ad alto valore aggiunto". Da Ravenna era presente anche Riccardo Martini, ad di Dcs Tramaco: "Abbiamo uno stand da oltre 15 anni a questa fiera, punto di incontro imprescindibile con clienti e fornitori. Tra l’altro, in un periodo importante della stagione quando in Europa iniziano le importazioni dai paesi del Mediterraneo orientale, uno dei principali traffici della portualità italiana e di Ravenna in particolare".

m.v.v.