Stand di antiquariato e artigianato fino a lunedì

La Mostra Mercato dell’Antiquariato e dell’Artigianato ’Città di Ravenna’, mercato storico cittadino che ricorre in centro storico ogni terzo fine settimana del mese, prolunga la sua attività per l’edizione di aprile: si svolgerà quindi, oltre che oggi e domani, in concomitanza con la Pasqua, anche domani, LLunedì dell’Angelo. La Mostra Mercato si trova in via Diaz e piazza Einaudi ed in piazza Garibaldi, portici di via Gordini e via C. Ricci, con una trentina di banchi specializzati, attivi dal mattino fino al tardo pomeriggio. Info: 328-7575375.