Stand, note e a mezzanotte il rogo del Niballo

Finalmente torna la Nott de Bisò, un appuntamento di festa con il quale si chiude un ciclo e ne incomincia uno nuovo per i cinque rioni manfredi e il Gruppo Municipale. Il programma, organizzato in collaborazione con Radio Bruno che curerà l’intrattenimento musicale, vede al centro il Niballo, grande simulacro raffigurante Annibale, il guerriero saraceno che simboleggia le avversità dell’anno appena trascorso, che allo scoccare di mezzanotte sarà bruciato con un enorme falò. Come sperimentato dal 2018, per ragioni di sicurezza, il Niballo sarà posizionato al centro dei corsi, esattamente nel punto di incontro tra gli antichi cardo e decumano romani, le strade che suddividono Faenza nei quattro rioni che si contendono, assieme al Borgo Durbecco, la giostra faentina. Il Niballo, come da tradizione, arriverà in piazza alle 18.30 su un carro trainato da buoi e preceduto da una delegazione di figuranti e musici rionali. Il Rione vincitore del Palio di giugno (per il 2022 il Borgo Durbecco, ndr) ha il diritto di bruciare il Niballo. La festa, poi, vedrà il suo apice nel momento in cui il rappresentante del Rione, il cavaliere il folignate Luca Innocenzi, nel tradizionale costume storico, incendierà il gigantesco Niballo, al termine di una cerimonia, sempre più elaborata e spettacolare, scandita dall’Araldo del Gruppo Municipale, Marino Baldani. L’edizione di quest’anno porterà in dote anche un nuovo costume e una nuova figura. Si tratta di quello del Banditore Postulante, ovvero l’aiutante e allievo dell’Araldo del Comune, interpretato da Rodolfo Cicognani, che porta i libri con i bandi. Il suo abbigliamento è ricavato dalla figura miniata del 1476 da Cristoforo de Predis nell’epistola della lettura nel codice del nuovo testamento.

Durante la serata si beve bisò, il caratteristico vin brulè, al costo di 2 euro a bicchiere oppure nei gotti decorati (lo speciale gottone, solo al Rione Rosso, costa 45 euro). I cinque Rioni, come tradizione, garantiranno il bisò gratis a tutti quelli che avranno acquistato un gotto nel loro stand. Agli stand dei Rioni, aperti dalle 10 di oggi, si potranno anche trovare piatti della cucina tradizionale e tanti piatti particolari. Ad animare la piazza, oltre agli stand, ci sarà l’intrattenimento musicale a cura di Radio Bruno dalle 12. Nel pomeriggio in piazza del Popolo i più piccoli di potranno scoprire e partecipare ad attività di gioco e creatività sul Niballo, con l’Associazione Acsè: l’appuntamento sarà dalle 14 alle 16.30. Dalle 21 la piazza sarà inoltre animata dalla musica dei Musicanti di San Crispino. Poi, tra musica e cibi tradizionali, riscaldati dal bisò, grande attesa per il rogo del Niballo, allo scoccare della mezzanotte. Alle 23.50 il tradizionale lancio dei palloncini colorati con biglietti per assistere al Palio del prossimo giugno, (alcuni anni fa un palloncino arrivò sino in Croazia, ndr). E a mezzanotte fuoco al Niballo, dopo la coreografia preparata dal Gruppo Municipale, in diretta sui canali ufficiali del Palio.

Gabriele Garavini