Stand up comedy al Bronson

Al Bronson di Madonna dell’Albero (Ravenna) arrivano oggi due protagonisti della nuova comicità italiana per una serata di stand-up tutta da ridere. L’appuntamento è alle 21 con l’apertura porte; sul palco Serena Bongiovanni e Angelo Amaro, due comici che portano in scena sguardi taglienti, vite a rovescio e risate fuori dagli schemi.

Serena Bongiovanni, torinese, è una delle voci emergenti più originali della stand-up italiana. Nasce come giurista e project manager e muore come comica. Angelo Amaro è autore, comico e performer attivo dal 2014. Tra i fondatori del blog L’Amaro si occupa di articoli satirici, sketch e monologhi recitati per il web.

Il Bronson Club si trova a Madonna dell’Albero, via Cella 50. Apertura porte ore 21. Inizio live ore 21.15. Biglietto: 10 euro, acquistabile in cassa o in prevendita sul circuito Dice. Info: 333-2097141