"Stanno provando a intimidirmi"

La Pigna e la sua capogruppo, Veronica Verlicchi "denunciano l’ennesimo tentativo di intimidazione nei confronti della propria attività politica e di controllo civico". La Verlicchi, si legge in una nota "ieri è stata oggetto di attività d’identificazione da parte della Polizia Locale, per accuse prive di fondamento giuridico e che appaiono chiaramente pretestuose. I fatti contestati risalgono al marzo 2025, quando la consigliera Verlicchi, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati, si era recata presso un immobile di proprietà del Comune di Ravenna situato in via Cicognani. Una volta sul posto, è stata invitata da alcuni operai intenti a lavorare nella struttura ad accedere all’interno dei locali dove aveva potuto constatare la presenza di materassi, evidenti tracce di occupazione abusiva e gravi problemi di igiene pubblica. L’intervento della Verlicchi, in qualità di rappresentante dei cittadini, mirava unicamente a verificare una situazione di degrado e potenziale illegalità"