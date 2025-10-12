Stanza multisensoriale a disposizione di tutti

La stanza multisensoriale della scuola Gherardi di Lugo sarà a disposizione di tutta la comunità. La dirigente scolastica, Federica Serenari, ha annunciato che intende attivare un accordo di rete proprio per fare in modo che l’utilizzo della sala snoezelen sia possibile, oltre che per le altre scuole del lughese, anche per le associazioni del territorio. La stanza snoezelen è un ambiente terapeutico multisensoriale creato per stimolare i cinque sensi tramite luci, suoni, profumi e superfici tattili. È nata per promuovere benessere e relax in persone con demenza, autismo o disabilità intellettive, ma può essere fruita da tutti: è un ambiente inclusivo e accogliente dove ognuno può sentirsi valorizzato. Quella alla Gherardi di Lugo è è stata inaugurata alla fine dello scorso anno scolastico.

"È stata realizzata grazie a un’iniziativa del gruppo del Rotary di Lugo che si occupa di disabilità, formato da persone non rotariane, appartenenti al mondo della scuola, membri di associazioni e genitori di ragazzi disabili – spiega l’assessora alle Politiche educative, Daniela Geminiani –. Si è creata una raccolta fondi sulla piattaforma Ginger sostenuta dalla Bcc Ravennate, Forlivese, Imolese e, grazie al contributo di tante aziende e singoli cittadini, si è raccolta la cifra di 10mila euro che ha consentito di allestire la stanza della scuola Gherardi, mentre il Comune è intervenuto per la pavimentazione e la sistemazione delle pareti".

L’accordo di rete permetterà di avere la copertura assicurativa per coloro che vi accederanno, anche se non sono della scuola, inoltre i vari operatori parteciperanno a un piccolo corso di formazione per l’utilizzo di tutte le potenzialità della stanza. La sala permette di stimolare i ragazzi che vi entrano a seconda di cosa più gli piace, dalle luci ai suoni, dagli odori al tatto. Sabato scorso si è tenuto un primo incontro con i rappresentanti delle scuole e delle associazioni interessate, per conoscere dal vivo le possibilità della stanza. Tra gli intervenuti anche la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha visitato la sala e ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione. Matteo Bondi