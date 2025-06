Stanziati più soldi per i cantieri sulle strade di Lido di Classe

La giunta comunale aveva approvato due perizie per interventi di messa in sicurezza e di bonifica alle radici dei pini a Lido di Classe e Lido di Savio. Nel primo caso interessavano via Da Verrazzano, rotonde escluse, per una quarantina di piante, le cui radici dovevano essere bonificate sia sui marciapiedi, sia sulla strada. Oltre i 35 i pini interessanti, invece a Lido di Savio: i lavori comportano anche il rifacimento delle cordonate stradali danneggiate, la fresatura e la sagomatura della pavimentazione stradale esistente e la posa della nuova pavimentazione. Tuttavia una recente Determinazione Dirigenziale – la numero 1290/2025 – dello scorso 3 giugno, avente per oggetto l’intervento per la "messa in sicurezza e la bonifica da radici nell’area territoriale numero 9 di Lido di Classe, anno 2021, secondo stralcio", ha portato all’approvazione di una "perizia di variante n. 1 con modifica contrattuale e concordamento nuovi prezzi, nuovo quadro tecnico economico". I lavori per un totale complessivo di 156.913,99 euro. Tuttavia, nel corso dei lavori intrapresi si è resa necessaria una perizia suppletiva in cui si sottolineava che il progetto originario era del 2021, i lavori sono stati eseguiti nel 2025 e nel frattempo le radici dei pini avevano aumentato il degrado. Quindi e è stato determinato un aumento di spesa pari a 19.310,10 euro, pari ad un incremento del 15% rispetto all’importo originario del contratto, esclusa Iva. Come ben noto in questi casi l’Imposta sul valore aggiunto è del 22%, dunque si devono aggiungere altri 4.248,22 euro all’importo precedente per un totale complessivo di 23.558,32 euro di spesa aggiuntiva rispetto all’aggiudicazione.

u.b.