Comincerà il 16 ottobre Randstad4driving Ravenna, il percorso per la formazione di 10 conducenti di autobus. Ai candidati l’opportunità di un contratto di lavoro già in fase di formazione e l’assunzione in Start Romagna ad acquisizione completa delle patente. Appuntamento mercoledì 13 alle 15.30 presso la sede del Centro per l’Impiego di Ravenna.