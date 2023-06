Start pensa a un nuovo traghetto Tra Porto Corsini e Marina: 5 milioni

Start sta predisponendo un bando di gara per la progettazione e la stima dei costi per un nuovo traghetto che copra la tratta Porto Corsini-Marina di Ravenna, attraversando il canale Candiano. Il costo del nuovo mezzo navale dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro, una stima non un prezzo certo, in quanto non ci sono altri esempi in Italia (se non uno a Taranto) sui quali parametrarsi. Ma anche stabilendo un costo verosimile, non significa avere la sicurezza di viaggiare in tempi accettabili su un nuovo traghetto. Start non ha i fondi eseguire l’intervento e quindi bisogna aspettare che il finanziamento possa essere reperito in qualche futuro stanziamento statale. Secondo Start, se tutto andasse liscio e, quindi, che ci fossero i fondi, servirebbero un paio d’anni per avere almeno un mezzo moderno. Gli attuali traghetti hanno una trentina d’anni a testa.

La prospettiva non particolarmente esaltante per chi deve bypassare il Candiano, è emersa ieri pomeriggio nel corso della riunione consiliare presieduta da Filippo Donati (Viva Ravenna) chiamata a pronunciarsi sui risvolti turistici del trasporto pubblico locale. Presenti il presidente di Start, Roberto Sacchetti, il direttore Claudio Sanna, e GabrieleTarroni, responsabile esercizio Ravenna. I due traghetti attualmente in attività sono del 1990 e del 1996. Come hanno rilevato tutti i consiglieri comunali ed esperti intervenuti, il servizio è considerato più che altro un ‘disservizio’, alla luce dei continui guasti accusati dai mezzi e dalla programmazione dell’utilizzo del singolo traghetto o di entrambi. Come hanno riferito i consiglieri comunali, anche il 2 giugno la fila di auto in attesa di imbarcarsi sul lato Porto Corsini arrivava alla Capitaneria di porto.

Ad innescare il dibattito sui servizi di Start è stata una richiesta di convocazione dell’azienda pubblica chiesta da Daniele Perini, capogruppo della Lista per de Pascale sindaco. Il consigliere comunale ha chiesto lumi sul servizio di traghetto, sul perché del taglio delle fermate e dei relativi disagi, se verrà potenziato il servizio estivo alla luce dei posti auto diminuiti a Marina di Ravenna e Porto Corsini per via del Parco marittimo. Tutti i consiglieri comunali intervenuti, quindi maggioranza e opposizione (Rolando, Ferrero, Ancarani, Donati, Perini, Grandi) e gli ‘esperti’ (Carlo Ravaioli e Samantha Tardi) hanno fortemente criticato il servizio di trasporto pubblico.

I vertici di Start hanno spiegato che lo scorso anno non sono state effettuate 1400 corse extraurbane e altrettante urbane. Solo a Ravenna. La motivazione del disagio è legata – è stato spiegato – alla carenza di autisti: ne mancano una sessantina. Gli assessori Baroncini e Costantini hanno parlato della rimodulazione del navetto mare: dal 12 giugno sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 22 (anche la domenica, mentre il venerdì e il sabato opererà dalle 9 del mattino alle 2 di notte. Nel piano degli investimenti 2023-2026, Start metterà in rete, nel comune di Ravenna, 111 mezzi rispetto ai 96 del 2022.

lo. tazz.