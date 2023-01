Stasera al Bronson il nuovo album dei Rigolò

Il senso del tempo, la rinuncia e l’individualismo: sono questi i temi di ’Aliante’, il nuovo album dei Rigolò che esce oggi, tra note folk, post rock e alt pop. La festa per questo lavoro del gruppo si terrà stasera al Bronson, in via Cella 50 a Madonna dell’Albero, alle 21.30. La band romagnola è composta da Andrea Carella, Jenny Burnazzi, Alessandro Reggiani Romagnoli e Andrea Napolitano. Ad aprire la serata ci sarà il duo cesenate Lomii, con Emily Capanni e Lorenzo Brighi.

Ingresso a offerta libera.