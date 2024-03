Stasera al Mama’s canzoni della via Trova. Concerto alle 21.30

’Le canzoni della via Trova. Un viaggio fra canzoni d’autore inedite’ è il titolo dell’appuntamento di questa sera alle 21.30 al Mama’s Club - Circolo Arci La Scintilla in via S.Mama 75. Si esibirianno Gianluigi Tartaull (voce e chitarra); Luca Bombardi (pianoforte); Gianluca Ravaglia (contrabbasso); Andrea Mercuriali (batteria); Raimondo Raimondi (chitarra e mandolino); testi e musiche di Gianluigi Tartaull e Mauro Squarzoni, arrangiamenti di Lorenzo Sebastianelli. I protagonisti raccontano: "Canzoni, riflessioni, pensieri in libertà alla ricerca di un qualcosa che possa tracciare una strada da percorrere insieme a chi ci ascolta, Parole e melodie nuove. Ci ha ispirato la via Trova, sinuosa come un serpente, che sembra costruita da un ubriaco, e che nel nome ha già un invito a “cercare un senso, anche se un senso non ce l’ha” (grazie Vasco!)".