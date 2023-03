Stasera al Piccadilly Cropelli e Mingotti

Al Piccadilly di Faenza in via Cavour suonano stasera le cantautrici Caterina Cropelli e Milena Mingotti (appuntamento a cura del Mei e Casa della Musica). Arriva in città il tour di Caterina Cropelli ’Causa Affetto’ proveniente dal successo di X Factor, al quale ha partecipato nella squadra

di Fedez (Under Donna). Trentina, poco più che ventenne, Cropelli si è appena diplomata e vive con i suoi genitori e la sorella. La musica l’ha aiutata a superare una malattia. Milena Mingotti è una cantautrice imolese classe 1997. Ha iniziato a scrivere pezzi circa 7 anni fa e da quel momento non ha più

smesso. Nel Capodanno 2016 ha avuto l’occasione di cantare con Cristina

D’Avena presso il Palacongressi di Igea Marina. Prenotazioni: 340263629