Stasera all’Almagià danza e arie con ’Impromptus’

Grazie al dialogo con il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, quest’anno la Stagione Danza del Teatro Alighieri di Ravenna ha superato i propri tradizionali confini per esplorare nuovi modi di interazione tra movimento e suono: il progetto ’Impromptus’ permette di dare forma a sorprendenti performance attraverso l’improvvisazione e la reciproca ispirazione, favorendo una relazione fluida e spontanea tra le due discipline in uno spazio creativo dove coreografi e musicisti lavorano fianco a fianco.

A conclusione della stagione, il secondo appuntamento di Impromptus è per le 21 di stasera alle Artificerie Almagià, dove i violoncellisti Christian Barraco e Francesco Angelico dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini entreranno in conversazione con i danzatori Leonardo Farina e Arianna Ganassi. La scelta di un palcoscenico come l’Almagià, fra i luoghi più caratterizzanti e vivaci della Darsena di città, sottolinea la volontà di ricollocare l’esperienza della danza – tanto per gli interpreti quanto per il pubblico – in uno spazio devoto al dialogo e alla sperimentazione.

La Stagione d’Opera e Danza 2025 è resa possibile dal sostegno del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura e dal contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

