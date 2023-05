Stasera concerto alla chiesetta di Ponte Assi

Per il secondo anno sarà organizzata la rassegna musicale ’Concerti all’Oratorio’ nel restauroto Oratorio Madonna di Pompei, noto come chiesetta di Ponte delle Assi in via Ravegnana. Gli undici concerti saranno dedicati a musiche da camera del Seicento e Settecento italiano e si svolgeranno da oggi a sabato 4 novembre. Il progetto si inserisce all’interno del percorso di recupero e valorizzazione dell’Oratorio, piccolo scrigno settecentesco. Dopo il restauro completato nel luglio 2021, si è infatti avviata un’altra raccolta fondi che ha portato all’acquisto di un organo a canne che, come l’anno scorso, sarà protagonista dei concerti. Il concerto inaugurale di oggi, alle 21, sarà introdotto dal professor Paolo Fabbri e vedrà l’esecuzione di Cesare Bandini (pianoforte), Agide Bandini (contrabbasso) e Marina Mammarella (violino).