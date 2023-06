Stasera concerto della banda di Cervia

Le celebrazioni del 77° anniversario della Festa della Repubblica si concluderanno questa sera con un concerto del Corpo Bandistico Città di Cervia. L’appuntamento musicale, in piazza Garibaldi alle 21,30, aprirà di fatto la stagione concertistica estiva della banda cittadina che per l’occasione sarà diretta da entrambi i maestri Roberta Fabbri e Fabio Bertozzi. Vario ed in continua evoluzione il repertorio che spazia dalle composizioni originali per banda alle musiche da film, dai brani di musica classica alla canzone popolare e d’autore e che può contare sulle voci soliste dei soprani Monica Poletti e Veronica Ungureanu. Con l’esecuzione del brano "Raindrops keep fallin’ on my head" questa sera la banda renderà omaggio al compositore Burt Bacharach, scomparso lo scorso febbraio, mentre un medley tratto dai più famosi cartoni animati susciterà la curiosità anche della platea più giovane. Non è solo il repertorio ad innovarsi. C’è rinnovamento anche nella formazione bandistica che proprio questa sera vedrà il debutto ufficiale di un nuovo membro a rinforzo della sezione degli ottoni, assicurando anche il ricambio generazionale. Si tratta del giovanissimo Riccardo Corsi - compirà 13 anni il prossimo ottobre - promettente trombettista che assieme ad una quarantina di elementi di svariate generazioni, oltre a qualche ottuagenario pilastro del gruppo, compongono il Corpo Bandistico Città di Cervia. Nata nel 1815, la banda è la formazione più longeva del panorama musicale cervese. Sempre presente agli appuntamenti istituzionali, la banda Città di Cervia si esibirà in un ricco cartellone durante tutta l’estate nelle piazze di Cervia, Pinarella e Milano Marittima.

