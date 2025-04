Stasera il chitarrista Stricagnoli. Poi i dilettanti allo sbaraglio

Ultimi spettacoli della stagione al teatro Socjale di Ravenna. Alle 21.30 di stasera toccherà al chitarrista Luca Stricagnoli (nella foto). Grazie al suo “fingerstyle” davvero unico è considerato, nel suo genere, uno tra i migliori chitarristi della scena mondiale. Il suo notevole stile creativo, ma soprattutto le numerose ore di studio e sperimentazione, lo ha portato ad inventare strumenti come la ’chitarra a tre manici Invertita’ ed il “Manico slide invertito’, con i quali ha largamente contribuito all’ evoluzione della chitarra acustica.

Domani sera al Socjale invece ritornerà ’Dilettanti allo sbaraglio’ (posti esauriti), serata promossa per la raccolta fondi a favore delle associazioni Il volo di Martina, Auxilia-Onlus e Solidarietà Fattiva-odv. Venerdì infine sul palco si esibiranno i ragazzi dell’associazione i Gabbiani di Cittadella. Questa associazione da anni allestisce spettacoli ed eventi mediatici con protagonisti i disabili, dimostrando concretamente la possibilità di favorire progetti d’inclusione sociale finalizzate all’aggregazione e all’acquisizione di competenze abilitative. Il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti per per persone con disabilità intellettiva e autismo.