Stasera il concerto per gli alluvionati

Musica per aiutare gli alluvionati. Stasera alle 20 si terrà l’omaggio a Lucio Dalla ’Stelle sotto casa di Lucio’ a Monte Brullo di Faenza, a cura del Mei. Nel corso della serata si raccoglieranno fondi che andranno alle realtà musicali colpite dall’alluvione. Si esibiranno per la prima volta ’Gli alluvionati del liscio’ guidati dal fisarmonicista Alvio Focaccia con il brano ’Fuga’ di Secondo Casadei, dedicato alla figura del grande ciclista Giuseppe ’Pipaza’ Minardi. Saranno presenti i familiari di Giuseppe Minardi e alcuni esponenti del ciclisimo faentino.

Si esibiranno in omaggio a Dalla Roberto Costa, produttore storico di Lucio Dalla per 30 anni, Marcello Romeo, Milena Mingotti, Le Frequenze di Tesla, Emil Spada, Tizio Bononcini, Francesco Gilioli, Cadavere Squisite, New Drop, Motivi Buoni e tanti altri. L’ingresso è a offerta libera e tutto l’incasso verrà donato, assieme a una quota da parte di Monte Brullo. Prenotazioni : 338 8811963, 349 4461825.