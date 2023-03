Stasera il gran finale del Pavone d’oro

È in programma per questa sera alle ore 20,30 al teatro Masini di Faenza la finale della 42° edizione del Pavone d’oro, storico concorso canoro per giovani e giovanissimi ideato nel 1969 da don Italo Cavagnini. Dalle semifinali effettuate per la prima volta sempre al teatro Masini, sono giunti alla finalissima in 22: Categoria A Sofia Viggiano, Orlando Mele, Chiara e Giulia Lanzoni, Iris Cimatti, Lia Ponomarenko, Alice Lacchini. Categoria B1 Lorenzo Gubellini, Maria Elena Sana, Alice Ricci, Iacopo Graziani. Categoria B2 Viola Liverani, Daniela Tonelli, Alice Mordenti, Sara Calamelli. Categoria C Matilde Montanari e Giada Moretti, Angie Paganelli, Giada Guerrini. Alice Rinieri, Matteo Violani, Emanuele Tedaldi, Arianna Dardi.

Già assegnati anche il Premio simpatia a Viola Zaccherini, il Premio fedeltà a Marta Xhebexhiu, il Premio della critica a Francesca Mordenti, mentre per la categoria Scuole vincono le classi 3° A e 3°D della scuola elementare Martiri di Cefalonia. Il direttore artistico del concorso, Gabriele Andrini, ci racconta questa 42esimna edizione del concorso.

Gabriele Andrini, il Pavone d’oro migliora anno dopo anno in partecipazione e qualità. Siete soddisfatti?

"Assolutamente si. Ormai è il riferimento canoro per i ragazzi del faentino e non solo".

Quante canzoni avete arrangiato quest’anno, tra semifinali e finale?

"All’incirca sono 75 e suonate interamente dal vivo La grande e piacevole novità di quest’anno è di avere ottenuto il teatro Masini anche per svolgere le semifinali".

Un ottimo traguardo?

"Certamente. Dobbiamo ringraziare il sindaco Massimo Isola e tutta la giunta comunale per questa grande opportunità. La crescita del concorso è importante per lo stesso ma anche per la città, nelle tre semifinali abbiamo sempre avuto il sold out, segno tangibile che il Pavone d’oro è più che mai legato alla nostra città. Anche il coro delle voci bianche diretto da Daniela Peroni è ormai una colonna portante, ora si esibiscono anche in contesti esterni con ottimi riscontri".

Che previsione di pubblico avete per la finale di stasera?

"È già praticamente sold out. Siamo veramente soddisfatti".

Quest’anno avete introdotto anche un nuovo sistema di votazione per il pubblico di sala. Di cosa si tratta?

"È un QR Code che lo si trova sul nostro sito e anche presso il teatro, che consente durante il concorso di votare i concorrenti. Per chi non possedesse uno smartphone è sempre disponibile il tradizionale sistema cartaceo".

Gianni Zampaglione