Stasera il memorial. Francesco Ciani

Si terrà oggi la 17esima edizione del Memorial Francesco Ciani ’Celentano’ al campo di calcetto di Santa Maria Maddalena, a Faenza. L’Aiax e il G.S. Paradiso di Faenza Vecchie Glorie organizzano un triangolare di calcio a 6. L’iniziativa vedrà coinvolte alcune delle squadra in cui ’Celentano’, dal carattere d’oro e benvoluto da tutti, aveva militato. Questo il programma: alle 20 si sfideranno G.S. Paradiso Vecchie Glorie e Marzeno Old Glory, alle 20.45 Aiax Old Star contro la squadra perdente della prima partita e infine l’Aiax Old Star sfiderà la vincente della prima partita. Arbitrerà gli incontri Giovanni Pausini del Csi di Faenza. Al termine delle tre partite il figlio di Francesco Ciani, Matteo, consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e premierà il migliore portiere del triangolare. Durante la premiazione verrà ricordato l’architetto Tiziano Dal Pozzo, scomparso qualche anno fa, ex giocatore di Paradiso e Aiax.

g.g.