Stasera il presepe vivente a Classe

Nuovi eventi e altri appuntamenti che continuano. Come da tradizione, stasera Classe allestirà il presepe vivente nella Parrocchia di Sant’Apollinare in Classe e sarà disponibile, ad ingresso gratuito, dalle 19 fino all’inizio della Messa di Natale. Il presepe verrà allestitito di nuovo il 6 gennaio, dalle 15 alle 19.

Prosegue intanto il programma di ’Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico’, organizzato dal Comitato Spasso in Ravenna. Oggi ultimo giorno per inviare la letterina nella Casella della Posta di Babbo Natale, disponibile dalle 10.30 alle 12.30 in piazza del Popolo, proprio sotto l’albero. Sempre disponibile anche ’L’Officina Creativa di Babbo Natale’, laboratori a tema natalizio per creare piccoli regali fai da te. Nella stessa fascia oraria, dalle 10.30 alle 12.30, Babbo Natale sarà in piazza per incontrare i bambini.

Da non dimenticare i tradizionali capanni natalizi, che compongono un quadro colorato attorno al grande albero di Natale, sempre in piazza del Popolo, aperti dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30 con dolci, prodotti tipici, prodotti alimentari da passeggio e tanto altro. E ancora la pista di ghiaccio JFK on ice in piazza Kennedy, dove fino al 19 gennaio si potrà pattinare o divertirsi con lo ’Scivolo ghiacciato.

Gli eventi torneranno anche nei primi giorni di gennaio, con ’Street Magic Christmas’. Lunedì 6 gennaio ci sarà la Festa della Befana a cura di Avis e Pubblica Assistenza Ravenna. Si protrarrà sin dopo Capodanno anche la rassegna ’Busker OFF’, sempre nel centro della città,