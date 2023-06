Stasera la presentazione del libro di Maggiani e Valla dedicato all’alluvione

Appuntamento nella corte interna del Museo internazionale delle Ceramiche (viale Baccarini 19) di Faenza e non – come inizialmente previsto – al Ridotto del Masini la presentazione del libro ’Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, con scritti e fotografie di Nicoletta Valla e Maurizio Maggiani, in programma oggi alle 18.30.

Il libro – dedicato ai drammatici eventi che hanno sconvolto Faenza e la Romagna nel mese di maggio – è in edicola in questi giorni con Il Resto del Carlino a 5 euro. Tutto il ricavato del volume, realizzato grazie al contributo di Banca Ifis, sarà devoluto al Fondo Regionale istituito all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Nel caso il libro non si trovi in edicola – moltissime copie sono andate vendute nei primissimi giorni dopo l’uscita –, si può acquistare anche su Qn Store (store.quotidiano.net). Saranno disponibili delle copie anche in occasione della presentazione al Mic.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati ed è quindi prevista la registrazione all’indirizzo internet https:speciale.quotidiano.netpresentazione-libro-romagna. Si può accedere alla pagina anche inquadrando il qr code che trovate in questa pagina accanto alle due copertine del libro.

Alla presentazione del libro che si terrà oggi al Museo internazionale delle Ceramiche interverranno i due autori, il sindaco Massimo Isola, la direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce!, Agnese Pini, Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e Davide Pastore Responsabile Relazioni con i Media di Banca Ifis, che ha sostenuto la realizzazione del volume.