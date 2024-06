Stasera live di Don Antonio Trinidad al Bagno Lupo

La stagione live del bagno Lupo 340 di Milano Marittima prosegue oggi alle 21 con Don Antonio Trinidad, formazione con Antonio Gramentieri alle chitarre, Gianni Perinelli per sax ed elettroniche, Fabio Mazzini alle chitarre, Enrico Mao Bocchini a batteria e percussioni. Grande musicista internazionale, produttore, autore di musiche per cinema e tv e organizzatore di festival Don Antonio solo qualche settimana fa ha suonato con Vinicio Capossela a Castel Raniero, in occasione dell’apertura della rassegna ’Romagna in Fiore’ (nella foto sopra). Con il progetto Trinidad ritorna alla musica strumentale, reinventando ogni sera un repertorio che va dai suoi dischi solisti, a Sacri Cuori, dalla soundtrack, al blues ai folklori apolidi, fino alla musica contemporanea e all’improvvisazione.

