Stasera riaprono le Cupole: "Pronti a partire"

Si ritorna in pista da ballo. Stasera infatti riaprirà le porte ai propri clienti la discoteca Le Cupole di Castel Bolognese. L’alluvione del 2 maggio e poi quella del 16 in modo decisamente più significativo avevano imposto ai gestori la serrata. Ciononostante il personale delle Cupole non si è arreso alle circostanze e, dopo un rapido controllo dei danni subìti, sono iniziati gli interventi di pulizia dell’arredamento, di recupero delle strumentazioni ancora funzionanti, di ripristino di muri, del parcheggio e dell’impianto elettrico danneggiato. "Siamo pronti per ripartire – spiega il titolare, Paolo Malucelli –, abbiamo riasfaltato il parcheggio, ripulito gli arredi, recuperato ciò che si poteva recuperare e sostenuto tanti piccoli lavori. Molte cose si erano deteriorate ma siamo riusciti a ripristinarle".

La riapertura vedrà le Cupole ospitare tre differenti generi musicali nelle sale da ballo interne e la programmazione presenta già un lungo calendario di appuntamenti: "Inauguriamo la stagione 20232024. Saremo aperti ogni venerdì e ogni sabato, più qualche domenica pomeriggio con musica un po’ diversa: scuole di tango, balli latino americani e un po’ di animazione. Ci saranno i corsi di ballo e anche il rock’n’roll – evidenzia il proprietario –. Per l’inaugurazione di venerdì sera avremo tre sale interne aperte e il giardino eventualmente per i più giovani. Luca Bergamini sarà l’attrazione in sala principale". In tanti hanno accompagnato la riapertura del locale manifestando il loro sostegno e la richiesta di riaprire. Ne sono testimonianza le telefonate che Malucelli ha ricevuto da quando è stata resa nota la data di inaugurazione: "Abbiamo ricevuto centinaia di chiamate – dichiara –, crediamo che sia un bel segnale di ripartenza per tutto il comprensorio. Abbiamo fatto l’impossibile per riaprire a settembre".

I danni infatti erano ingenti, anche economicamente. "Parliamo indicativamente di 400mila euro – spiega Malucelli – e non abbiamo ricevuto ristori, abbiamo fatto tutto da soli". Proprio questa circostanza contribuisce a inorgoglire ancora di più lo staff delle Cupole: "Per noi questa riapertura è una grande soddisfazione personale, perché siamo riusciti a ottenere quanto ci eravamo prefissati. Inoltre manteniamo viva la tradizione del folk romagnolo e la tradizione del locale, che è aperto da 53 anni. È quindi un vanto poter riaprire. E per i dipendenti si tratta della fine di uno stallo che si prolungava già dal periodo covid. Vogliamo lanciare un segnale: che la Romagna è viva e tiene duro".

Damiano Ventura