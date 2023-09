Stasera si parla di porto ed energia

Continua la festa dell’Unità al Pala De Andrè. Si comincia alle 17.30, nella Sala Rossa, con Paola De Micheli (nella foto), Andrea Corsini, Davide Gariglio e Valentina Ghio per illustrare ’Le proposte del Pd per il futuro della portualità italiana’. Alle 18.30, nella sala Salvador Allende, l’omaggio a Don Milani, il ’priore di Barbiana’ con Rosy Bindi, Anna Agostino Burberi e Anna Ascani, mentre alle 20 è la volta di Annalisa Corrado, Maria Teresa Imparato, Leonardo Becchetti, Monia Monni e Barbara Floridia che si confronteranno su ’L’energia che serve al Paese’. Alle 21 ’Le politiche per la casa’: ne parlano Pierfrancesco Majorino, Dario Nardella, Eleonora Evi, Roberto Fico e Emily Clancy. Modera Giovanna Casadio.