Stasera un incontro con Demostenes Floros

Alle 21 di stasera, presso la sala Ragazzini di Largo Firenze, appuntamento con Demostenes Floros, analista geopoltico e collaboratore di Limes che presenterà il suo ultimo libro ’Crisi o transizione energetica? Come il conflitto in Ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità’.

L’incontro è il primo della rassegna ’Una voce libera’, promossa dal Coordinamento per una libera informazione, che si svolgera dal 18 ottobre al 24 gennaio 2024, un appuntasmento a al mese. Durante questo primo incontro verrà presentata la campagna di raccolta di firme per promuovere una petizione contro l’invio di armi e contro la guerra da discutere in Consiglio Comunale.

Prossimo appuntamento il 22 novembre: Alberto Bradanini (ex ambasciatore italiano a Pechino e Teheran) presenterà il suo libro ’Cina. L’Irresistibile ascesa’.