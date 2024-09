Statale 16, la petizione: "Variante è priorità. Ora tocca ad Anas"

Nel corso dell’assemblea pubblica, che si è tenuta a Mezzano lo scorso 29 aprile e che era stata convocata per fare il punto sullo stato di progettazione della variante alla Statale 16 tratto Alfonsine-Ravenna, i presenti avevano avanzato la proposta di avviare una raccolta firme indirizzata al sindaco del Comune di Ravenna, al prefetto, al presidente della Regione Emilia Romagna e ad Anas per chiedere che la variante fosse considerata la priorità tra i progetti presentati da Anas riguardanti il comune di Ravenna.

Grazie all’impegno di un gruppo di cittadini, nei giorni scorsi, sono state consegnate al sindaco Michele de Pascale 1.250 firme da quanti hanno contribuito alla raccolta, i titolari e i dipendenti delle aziende dell’area artigianale che ne sono stati i proponenti e i rappresentanti istituzionali del territorio, i presidente dei consigli territoriali di Mezzano e Piangipane Federica Sabini ed Edgardo Canducci, la presidente del comitato cittadino di Mezzano Anna Maria Ricci e la consigliera comunale del gruppo Pd Maria Gloria Natali.

Il sindaco de Pascale ha ribadito ancora una volta che per il Comune e la Regione la variante Camerlona/Mezzano/Glorie è una priorità assoluta e che le nostre istituzioni territoriali hanno già fatto quanto in loro potere per accelerare l’iter con il cofinanziamento da parte della Regione del progetto di fattibilità economico che è già stato realizzato.

"Ora sappiamo bene – dichiarano dal circolo Pd di Mezzano – che la realizzazione dell’opera è di competenza di Anas, per cui ci aspettiamo e chiediamo con forza una risposta dallo Stato. E come Partito Democratico vogliamo lanciare un messaggio chiaro al Governo: il nostro territorio e i nostri cittadini non possono più aspettare. Continueremo a lottare tutti insieme uniti, affinchè quest’opera strategica e indispensabile veda la sua realizzazione per il bene e la salute dei residenti delle località di Glorie, Mezzano, Camerlona e di quanti ogni giorno devono percorrere questa arteria per motivi di studio e lavoro".