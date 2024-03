Statua del Marinaio d’Italia. Si trasferisce al molo nord

Il monumento ai Caduti del Mare, più conosciuto come statua del Marinaio d’Italia, si trasferisce dalla sponda sinistra del canale Candiano, nei pressi del cimitero monumentale, al molo nord di Porto Corsini, nella banchina opposta al faro di Marina di Ravenna nell’area del futuro Parco delle Dune. Guarderà a sud-est, verso le navi che entrano in porto. Lo ha deciso la giunta comunale di martedì scorso. Interrotto per vari motivi, dal Covid a burocrazie varie, dopo dieci anni il progetto riprende il suo percorso. Inaugurato il 3 aprile 1960, il monumento fu voluto dall’Associazione Marinai d’Italia gruppo Primo Sarti – spiega Alberto Bissi a nome dell’associazione - che aveva raccolto i fondi necessari con una colletta pubblica e poi l’aveva donato al Comune". L’opera dello scultore ravennate Giannantonio Bucci, che scolpì anche la statua di Farini collocata di fronte alla stazione ferroviaria, è del 1954.

Quando fu inaugurata, il porto era prevalentemente quello circoscritto nelle banchine della Darsena di città, ma oggi non è più così con lo spostamento delle attività a San Vitale. La posizione attuale della statua non risponde allo scopo originario di accoglienza delle navi e da sessant’anni quel marinaio non saluta più nessuno.

La storia del suo spostamento inizia nel giugno del 2014, quando il Comune, con l’Autorità portuale, approva il progetto e individua per la nuova collocazione il molo di Porto Corsini. Ma non c’erano risorse per realizzarlo e tutto si bloccò.

"Nel marzo del 2017 insieme all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – ricorda Simone Bassi, presidente del Propeller Club - abbiamo dato vita a un’associazione di scopo, ripreso l’iniziativa, realizzato il progetto e avviato un serrato confronto con le amministrazioni pubbliche. Trovammo le risorse economiche necessarie e i soggetti disponibili a realizzare a titolo gratuito diverse attività, poi gli anni del Covid non ci hanno aiutato".

Ora l’iter va verso la conclusione.

Dello spostamento della statua si occuperà il Comune, mentre l’Autorità di sistema portuale si farà carico della realizzazione del nuovo basamento in cemento armato che sostituirà quello attuale in pietra entrambi ricoperti di travertino proveniente dalla stessa cava e del restauro del monumento.

Maria Vittoria Venturelli