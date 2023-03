Statua del Passatore imbrattata, denuncia e indagini della polizia

Occorrerà il via libera del Commissariato prima che si possano mettere in campo i lavori di ripristino per rimuovere la vernice scura che ignote mani hanno gettato due giorni fa sul volto della statua del Passatore presente al centro della rotonda delle Bocche dei Canali in via Firenze. Il Comune ha infatti presentato denuncia e ora è atteso il sì alle operazioni di pulitura da parte del Commissariato. "Fino ad allora – evidenziano da Palazzo Manfredi – non possiamo intervenire per sistemarlo. Speriamo di avere il via libera entro poche ore". Il Comune ha già comunque effettuato un sopralluogo per una prima valutazione dell’entità del danno: "I lavori di ripristino non si annunciano imponenti". Il volantino della ‘passatrice’ – così si è firmata l’autrice del gesto, corredato da uno striscione agganciato al vicino sovrappasso ferroviario di via Celle in cui l’azione veniva rivendicata in nome di Geltrude Artusi, stuprata dalla banda del Passatore nel 1851 e finita in manicomio – è dunque destinata a rimanere confinata agli annali: la vernice di colore scuro sparirà presto.

Sul tema è intervenuto Alessio Grillini di Italia Viva con parole di fuoco per l’autrice o le autrici del gesto: "Condanniamo con forza gli atti estremisti, strumentali, di propaganda politica, che hanno visto protagonista la rotonda del Passatore. C’è bisogno di chiarezza, ecco perché oggi è stato depositato un ordine del giorno, aperto a modifiche da parte di ogni forza politica, che spero venga condiviso ed approvato all’unanimità. Nessuno vuole entrare nel tema dell’uomo, Stefano Pelloni, figura piena di ombre, romanzato, come spesso accade nella storia, forse oltre la realtà dei fatti. Ma il simbolo del Passatore, e non l’uomo quindi, rappresenta una figura indissolubilmente legata alla Romagna e alla città. Tanto è stato fatto da oltre mezzo secolo per dare identità alle nostre terre grazie ad un simbolo in grado di essere riconosciuto, attirare e catalizzare interesse. Vedesi i prodotti enogastronomici o la Cento Chilometri conosciuta in tutto il mondo per questo nome. Il Passatore è un patrimonio turistico, commerciale, economico e sportivo del nostro territorio. Nessuno lo strumentalizzi, si guardi avanti".