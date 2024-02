Stazione aperta anche dopo Carosello

Mezzo secolo fa, a partire dal primo dicembre del 1974, in via sperimentale le Ferrovie dello Stato (come si chiamavano allora) decisero che la stazione di Ravenna non andava più a letto con Carosello, vale a dire alle 21, ma più di due ore dopo, alle 23,22. Le Fs infatti avevano deciso (e lo comunicarono alla Camera di Commercio) di istituire una coppia di treni sulla linea per Bologna: al mattino partenza da Ravenna alle 4,25 e alla sera partenza da Bologna alle 22,03 con arrivo appunto alle 23,22. I tempi di percorrenza dei vetusti treni, un’ora e venti (di poco superiore a oggi).

A cura di Carlo Raggi