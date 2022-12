Stazione, assegnati i lavori per il piazzale

È stata pubblicata l’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori per il progetto Smart mobility network dell’Hub urbano di Faenza. Il tema è parte degli interventi legati alla creazione di una nuova stazione degli autobus a fianco di quella ferroviaria, associata a una serie di altre operazioni volte a migliorare la viabilità ciclabile nella porzione di città che racchiude fra gli altri corso Garibaldi, corso Baccarini e via Ravegnana. L’obiettivo di questa specifica indagine è individuare chi si occuperà nello specifico di tre interventi, distribuiti fra corso Baccarini, via Masaccio e corso Garibaldi, fra i quali compare la sistemazione del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento fra corso Garibaldi e via Ravegnana: qui sarà rivisto il collegamento ciclabile dal sottopasso alla stazione – oggi un po’ caotico in quanto posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale. L’intervento più consistente è quello riferito al rifacimento della strada e della controstrada di corso Baccarini. Anche su via Masaccio sono previsti degli interventi per migliorare il collegamento ciclabile con la stazione ferroviaria.

Secondo i regolamenti, si provvederà a invitare quindici operatori economici, ove esistenti, e nel caso in cui il numero di dichiarazioni di interesse validamente presentate sia superiore a quindici, si provvederà a invitare quel numero di operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico: fra questi almeno sei dovranno avere la sede operativa nella provincia di Ravenna, e almeno tre dovranno essere operatori economici con un quartier generale operativo al di fuori della provincia di Ravenna, sempre ove esistenti. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 417mila euro, di cui 405mila per i lavori veri e propri e 11mila quali oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Nel frattempo è stato assegnato l’appalto dei lavori in piazza Cesare Battisti, nell’ex-scalo merci e nei locali della futura biglietteria dell’autostazione. Assegnatario è il Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, che ha sede a Ravenna in via Traversari, e che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le operazioni prevedono lavori per la biglietteria della futura autostazione per un importo pari a 289mila euro e interventi in piazza Cesare Battisti e nell’ex-scalo merci per un milione e 414mila euro. A questi vanno aggiunti oneri di sicurezza per 94mila euro, più l’Iva per ciascuno dei capitoli coinvolti: il totale dei lavori raggiunge così i due milioni e 24mila euro. L’insieme delle opere è a carico del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Faenza, per le annualità 2022, 2023 e 2024.

f.d.