Stazione ferroviaria, proseguono i lavori

Proseguono i lavori di rigenerazione urbana nell’area della stazione ferroviaria di Faenza, un progetto ambizioso che punta a trasformare radicalmente uno dei nodi nevralgici della città. Il prossimo intervento, recentemente approvato da Palazzo Manfredi, prevede un investimento di 150mila euro per il consolidamento della pavimentazione di piazza Cesare Battisti, dove verranno utilizzati asfalti di diverso colore – chiaro e scuro – per distinguere i percorsi pedonali da quelli destinati alla viabilità veicolare. L’avvio dei cantieri è previsto per la metà di maggio e inizierà con la rimozione delle rastrelliere per biciclette attualmente presenti nell’area, operazione programmata tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, necessaria per liberare lo spazio destinato alla bonifica del sottofondo stradale. Il completamento dei lavori è stimato per il mese di luglio. Parallelamente, è a buon punto l’avanzamento del nuovo terminal degli autobus nell’area dell’ex scalo merci, situata tra la linea ferroviaria e via Laghi, dove saranno disponibili anche una trentina di stalli per la sosta. Questo spostamento consentirà di liberare viale delle Ceramiche dal traffico generato anche dal terminal attuale, con importanti benefici in termini di viabilità, sicurezza e qualità dell’aria. I lavori nell’ex scalo merci, avviati circa un anno fa, hanno già portato alla realizzazione dei sottoservizi, delle corsie dedicate alla viabilità degli autobus, della struttura della biglietteria e del primo strato di asfalto. Secondo il cronoprogramma, il cantiere sarà completato entro luglio, mentre il trasferimento effettivo della stazione delle autocorriere da viale delle Ceramiche all’ex scalo merci è previsto per settembre, in tempo per la riapertura delle scuole.

Il progetto include anche significativi interventi per la mobilità sostenibile. Sono già stati completati lavori di asfaltatura e connessione delle piste ciclabili in viale Baccarini e via Masaccio, creando un collegamento protetto tra via Filanda Nuova e il centro storico. In corso Garibaldi è previsto un nuovo percorso ciclopedonale che si estenderà fino all’incrocio con viale delle Ceramiche. Da Palazzo Manfredi si sta pensando inoltre di una ricucitura della pista ciclopedonale proveniente dalla zona del Borgo (lato Ponte della Memoria) sino alla stazione ferroviaria. A questi interventi si aggiungerà a breve l’apertura del parcheggio dell’ex Conad Filanda, che metterà a disposizione circa 200 posti auto con ingresso da via Filanda Nuova. Questo permetterà ai pendolari di lasciare l’auto in quella zona e raggiungere comodamente la stazione ferroviaria attraverso il sottopasso di corso Garibaldi o tramite le scale che conducono al cavalcaferrovia.

Resta invece momentaneamente in stand-by, per mancanza di copertura finanziaria, il progetto del sottopasso ciclopedonale che avrebbe dovuto collegare via Filanda Nuova direttamente con piazzale Cesare Battisti. Nel medio-lungo periodo, il piano di rigenerazione urbana prevede anche lo spostamento dell’attuale scalo merci nella zona di via Deruta, come stabilito dal protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Faenza, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, in coerenza con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Questo trasferimento consentirà di liberare completamente l’area tra i binari e via Laghi – oggi di proprietà delle Ferrovie – che potrà essere riconvertita, eventualmente, anche in un nuovo tracciato ciclopedonale. Tra le azioni che contribuiranno ulteriormente ad alleggerire viale delle Ceramiche, è previsto anche il trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco in via Piero della Francesca, in una sede più funzionale alle esigenze operative. Lo spostamento permetterà di ripensare l’area dell’attuale distaccamento, con la possibilità di realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro cittadino.