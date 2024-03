Stazione marittima, lavori assegnati. Il cantiere atteso quest’estate

Importante passo avanti per la realizzazione della stazione marittima prevista a Porto Corsini. "Sono contenta di essere arrivata all’aggiudicazione dei lavori", così Anna D’Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise port, commenta l’affidamento alla cooperativa Ar.Co Lavori di Ravenna, avvenuto mercoledì scorso. Entro sessanta giorni dovrà essere firmato il contratto di costruzione e il cantiere potrebbe partire nei mesi estivi. Un risultato che darà concretezza a un progetto che prevede un investimento di una quarantina di milioni su un’area di 18 ettari. A cui si affiancheranno i 12 ettari del Parco delle Dune realizzato dall’Autorità di sistema portuale.

Un’opportunità turistica e commerciale per Ravenna e la Regione, perché significa incrementare le presenze da tutto il mondo ed entrare in un circuito internazionale importante, è stato più volte detto. In effetti quello di Porto Corsini è l’unico terminal passeggeri dell’Emilia-Romagna, un hub che avrà ricadute sulla movimentazione dei turisti negli aeroporti di Forlì e Bologna e sul sistema dei trasporti in generale. Intensa l’attività di promozione. Autorità di sistema portuale, Ravenna Civitas Port Cruise, Royal Caribbean e Comune partecipano a una serie di fiere, la prossima a Miami dall’8 all’11 aprile, per stimolare il mercato delle crociere a scegliere Ravenna. Nel 2023 il terminal ha registrato circa 300mila passeggeri, anche grazie alle limitazioni imposte al porto di Venezia dove dal 2021 il governo Draghi ha dato lo stop ai transiti per il bacino di San Marco e il canale della Giudecca, con l’impegno che nel 2023 sarebbe stato pronto un piano alternativo. Ma così non è stato.

Anche per questo, rispetto al calendario accosti di inizio anno, a Ravenna nella stagione 2024 scalerà per 12 volte la non prevista nave Norwegian Pearl. Il motivo? Lascia Venezia, dove è costretta a ormeggiare in rada perché sarebbe un’agonia trasferire coi tender in piazza San Marco gli oltre 2.000 passeggeri. In questo caso ne giovano Ravenna e il suo tessuto economico. La sub agenzia marittima a cui fa capo la nave è la Mirco Santi, presente con i suoi uffici a Ravenna e a Venezia. "Ravenna come Trieste sta sicuramente beneficiando della situazione", commenta Alessandro Santi, che è anche presidente di Federagenti e in questa veste lancia un allarme. "Le crociere crescono ovunque, ma l’Adriatico italiano perde passeggeri perché il calo di Venezia viene spalmato solo in parte nei porti della nostra sponda. In sostanza, regaliamo economia a quella opposta, Croazia e Grecia".

Maria Vittoria Venturelli