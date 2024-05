Stazione marittima. Presto la prima pietra

La prima pietra della nuova stazione marittima a Porto Corsini sarà posata venerdì 24 maggio. Presenti i vertici della compagnia da crociera Royal Caribbean, socia del terminal Ravenna Civitas Cruise Port di cui è direttore generale Anna D’Imporzano. L’evento rientrava nell’Adria Shipping Summit, con inizio giovedì 23 maggio, ma questa giornata è slittata al 19 e 20 setembre. Quello della stazione marittima è un investimento di una quarantina di milioni di euro da parte di Rccp, a cui si aggiungono gli 8 milioni dell’Autorità di sistema portuale per il Parco delle Dune. La stagione 2024 prevede 250mila passeggeri ed è ormai entrata nel vivo con 6mila croceristi attesi la prossima settimana. In vista dell’accessibilità nautica, è tutto pronto e le navi entreranno in maggiore sicurezza. "Per accoglierle al meglio – spiega il direttore operativo dell’AdSP, Mario Petrosino - stiamo ultimando i lavori nella canaletta di accesso al porto previsti dal progetto Hub e la manutenzione al bacino di evoluzione delle navi da crociera". "Inoltre – aggiunge – per il terzo anno consecutivo abbiamo deliberato uno sconto sulla tassa di ancoraggio". Uno degli aspetti su cui si concentra maggiormente l’attenzione è quello della mobilità dei turisti. Le aree attigue al terminal dedicate a bus, taxi e ncc sono state riviste e nonostante i lavori al cantiere saranno funzionali come lo scorso anno, seppure in maniera diversa.

La giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento dei taxi che prevede l’aumento delle licenze da 24 a 42, di cui 6 saranno messe a bando entro il mese di giugno, e ci sono novità anche per i croceristi che arriveranno non organizzati con un tour operator, ma con la propria auto. "Un accordo tra Ravenna Incoming e il parcheggio di via Cura a Ravenna – spiega l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini – consentirà loro di parcheggiare in quell’area con un abbonamento settimanale e di essere poi trasferiti al terminal con uno shuttle gratuito. Stessa cosa dal parcheggio del Pala De André. Inoltre, sarà potenziata la linea di bus da Porto Corsini a Ravenna nei fine settimana all’apertura delle scuole dopo l’estate". E per chi alloggia in hotel, il carnet digitale sostituirà quello cartaceo con cui gli albergatori potranno acquistare abbonamenti a parcheggi da mettere a disposizione degli ospiti fino a un massimo di 7 giorni. Maria Vittoria Venturelli