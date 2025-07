Stazione, piazzale riqualificato entro settembre

I lavori nel piazzale della stazione ferroviaria di Faenza proseguiranno anche la prossima settimana. Il cantiere infatti sarà smobilitato tra lunedì e martedì, quando presumibilmente inizierà un’ulteriore fase di cantiere in piazzale Battisti ma, come evidenziato dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri, "saranno lavori di finitura e quindi meno impattanti rispetto all’asfaltatura in corso". I lavori in ogni caso procedono spediti, con l’obiettivo di completare la riqualificazione del piazzale dello scalo ferroviario, con spostamento dell’autostazione, entro l’inizio dell’anno scolastico in settembre. "Si tratta degli ultimi lavori – prosegue Fabbri –, dopodiché procederemo con il trasferimento della stazione degli autobus e la riapertura del parcheggio di via Filanda Vecchia, completamente riqualificato e videosorvegliato". Oltre alle asfaltature dei viali e dei controviali principali infatti, agli interventi sui sottoservizi, alla riqualificazione dell’ex scalo merci e alla costruzione di una nuova pensilina nelle immediate adiacenze dello scalo ferroviario, grazie alla compensazione per le opere di ristrutturazione del complesso di via Masoni, a pochi minuti di distanza dalla stazione è stato riqualificato il parcheggio con accesso in via Filanda Vecchia che conterà oltre 200 posti auto.

Un nodo strategico per la viabilità cittadina correlato anche allo spostamento della stazione degli autobus e quindi all’intervento che prevede la realizzazione di nuovi posti auto in viale delle Ceramiche. E che dovrebbe definitivamente migliorare la viabilità, questo l’intento degli amministratori locali, quando si concluderà la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Piero della Francesca, tra qualche anno. "L’asse critico di via Fratelli Rosselli e viale delle Ceramiche già dallo spostamento della stazione delle corriere vedrà un alleggerimento del traffico – chiarisce il vicesindaco –. Il prossimo step sarà intervenire nell’attuale stazione delle corriere per recuperare posti auto e per realizzare una ciclabile in continuità verso piazzale Sercognani. L’alluvione d’altronde (e quindi il tema del traffico sui ponti sopra al fiume Lamone, ndr) ha evidenziato quelle criticità che già c’erano". Tornando al piazzale della stazione, come assicurato da Fabbri, continuano anche le interlocuzioni con Rfi che di recente ha riqualificato lo scalo. Il tema è quello della realizzazione dell’ingresso alla stazione anche a ovest della città, zona Filanda. Si tratta solo di una piccola parte di un progetto più ampio, che ha contato un investimento pubblico di oltre 2 milioni, dei quali più della metà sostenuti dalla Regione.

Damiano Ventura