Stazione radio e torre faro per la protezione civile

Una torre faro e una stazione radio di ultima generazione sono stati consegnati alla Protezione Civile della Bassa Romagna. La donazione, avvenuta simbolicamente nel pomeriggio di ieri alla presenza della sindaca di Lugo e Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni, proviene da Manageritalia Emilia-Romagna che già, nel 2023, ha sostenuto con un contributo di 20.000 inviato alla Fondazione Francesca Rava, l’attivazione del panificio mobile utilizzato per la distribuzione gratuita di pane, focacce e altri prodotti da forno ai cittadini sfollati e alle 4 mense della Protezione civile, collocate nelle aree più colpite del territorio per un totale di 3.400 persone servite al giorno.

Questa volta il contributo raccolto, attraverso l’iniziativa solidale che ha coinvolto i soci di Manageritalia Emilia-Romagna è stato di 10.000 euro utilizzati per l’acquisto delle nuove attrezzature. "Dall’ultimo episodio abbiamo visto quanto sia difficile raggiungere il nostro territorio quando è alluvionato anche da parte delle squadre di soccorso – ha sottolineato la sindaca Zannoni –. Per questo è importante poter avere una parte della strumentazione qui vicino. Si tratta di due acquisti importanti. La torre faro consente di illuminare zone vaste, mentre la stazione radio di bypassare i fenomeni di isolamento telefonico che si sono verificati durante l’alluvione del 2023".

L’iniziativa è soltanto una delle tante organizzate da Manageritalia. "Questa donazione testimonia il profondo legame della nostra associazione con il territorio – ha spiegato la presidente regionale Cristina Mezzanotte. "I nostri manager sono da sempre attenti ai bisogni della comunità e pronti a intervenire concretamente per rafforzare la resilienza locale, sostenendo chi opera in prima linea nelle emergenze".

Alle donazioni rivolte al territorio della Bassa Romagna si vanno ad aggiungere i 17mila euro raccolti per l’acquisto di un quad e di un carrello polifunzionale a favore della Croce Rossa di Cesena e i 60.000 euro donati già nel 2012 alle popolazioni vittime del sisma e destinati all’acquisto di arredi e materiali scolastici. A breve inoltre, sarà consegnata anche una idrovora al comune di San Lazzaro di Savena.

Per sottolineare ulteriormente il forte legame con il territorio, l’associazione ha sancito, sempre nella giornata di ieri, la nascita del Consiglio Direttivo Itinerante dedicato in particolare alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’Emilia-Romagna attraverso l’organizzazione di incontri in luoghi simbolici della Regione.

Monia Savioli