Stazione, ufficio turistico al posto dell’edicola

Sarà il Comune di Faenza a prendere in affitto per dodici anni gli spazi dell’edicola della stazione ferroviaria, che al momento sono chiusi. L’edicola vera e propria da tempo si è spostata in uno spazio più grande e quel locale di 23 metri metri quadri, situato di fronte alla biglietteria dello scalo ferroviario faentino, non era più stato utilizzato. Così nel 2016 il Comune attraverso l’Unione della Romagna Faentina, cogliendo la necessità di dare maggiore importanza all’accoglienza e alla promozione turistica nei principali punti di arrivo di turisti in città e impegnandosi a cercare il miglior accordo possibile, aveva manifestato a Rete Ferroviaria Italiana SpA l’intenzione di utilizzare alcuni spazi all’interno della stazione dei treni di Faenza al fine di tramutarli in una vetrina per il territorio sfruttando alcune immagini simboliche come la ceramica di Faenza, il paesaggio rurale, i borghi, i centri storici e altro ancora.

Nel febbraio del 2021 quindi il Comune ha inoltrato a Rfi la richiesta di utilizzo in comodato d’uso gratuito dell’ex edicola, con l’intento di sostenere la promozione turistica e la promo-commercializzazione della città e dell’intero territorio dell’Unione attraverso la creazione di un punto di "incisiva promozione dell’immagine del territorio, stante la notevole visibilità per il viaggiatore che arriva a Faenza, e anche, all’occorrenza, un punto di accoglienza e/o informazione, anche con l’utilizzo di tecnologie digitali". In poche parole un ufficio turistico all’interno dello scalo di Faenza. Nei giorni scorsi, seguendo la mozione approvata nel dicembre 2021, e la nota di Ferservizi Spa inoltrata all’Unione della Romagna Faentina, è stato poi approvato dalla giunta lo schema di contratto tramite il quale l’ex edicola, che è tutelata dai beni culturali, sarà concessa in locazione al comune per sei anni prorogabili, ad un canone annuo di 2.700 euro iva inclusa. L’immobile sarà quindi destinato ad uso ufficio informazioni e promozione turistica del territorio. Un’azione in linea con il programma di mandato 2020-2025 della giunta faentina che si prefiggeva di cogliere nuove opportunità per implementare e rafforzare la promozione turistica del territorio caratterizzato da un sistema turistico multi prodotto, con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi di turismo sostenibile, anche legati alla mobilità alternativa.

d.v.