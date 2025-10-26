Stazioni ecologiche. A giorni due riaperture, a Mezzano e alle Bassette

Da domani, con l’avvio di un nuovo cantiere, chiude temporaneamente la stazione ecologica di Lido di Classe, che verrà riammodernata sulla linea degli interventi effettuati nelle altre stazioni da parte di Hera. Una prima fase di riaperture è prevista per i prossimi mesi: il 30 ottobre riaprirà la stazione ecologica di Mezzano dopo un’opera di manutenzione straordinaria. Di conseguenza, le aperture ampliate delle Stazioni Ecologiche di Alfonsine e Sant’Alberto abbandoneranno il potenziamento orario che si era reso necessario per sopperire alla chiusura di Mezzano.

Da novembre, riaprirà anche la zona superiore della stazione ecologica di Ravenna Nord (Bassette). Contemporaneamente, i lavori di riqualificazione si sposteranno sulla struttura di Sant’Alberto, che chiuderà temporaneamente al pubblico. Un’ulteriore riapertura significativa è attesa da fine novembre, quando la Stazione Ecologica di Ravenna Sud di via Carlo Sala riprenderà pienamente le proprie attività. Infine, da metà dicembre riaprirà la stazione ecologica di Roncalceci. Hera ricorda che è attivo il numero verde 800.999.500.

Sul valzer di cantieri interviene il consigliere comunale Gianfranco Spadoni: "I cittadini lamentano la contemporaneità delle chiusure dei vari siti di conferimento costringendo gli utenti a continui spostamenti per raggiungere le poche strutture aperte in cui si verificano, tra l’altro, lunghe file in attesa".