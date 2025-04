Stazioni elettriche Start Romagna. Accolto il ricorso della seconda. Il Tar annulla l’assegnazione gara

Due depositi degli autobus, quello di Ravenna in via delle Industrie e quello di via Dalla Chiesa a Rimini. E un’autostazione, quella di piazzale Moro sempre a Ravenna. La gara, con un importo base di circa 3 milioni e 738 mila euro, aveva inquadrato chi avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione delle stazioni di ricarica plug-in overnight per gli autobus elettrici. Un argomento di decisa attualità ambientale insomma. Il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha però annullato gli atti di gara accogliendo il ricorso della seconda classificata, la Agsm quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (rti). E intimando a Start Romagna di "procedere a rideterminarsi in conformità a quanto indicato" dal tribunale. Dato però che il contratto tra Start e Renova - la mandataria dell’rti rivelatasi in prima battuta vincitrice - non è ancora stato stipulato, i giudici bolognesi hanno ritenuto di non dovere adottare il provvedimento di dichiarazione di inefficacia del contratto e di indicare un risarcimento come chiesto da Agsm. Vista la "particolare complessità della controversia", le spese di lite sono state compensate.

Alla base della decisione presa dal collegio felsineo, presieduto dal giudice Paolo Carpentieri, c’è la mancata esclusione di Renova legata a vari fattori tra cui la "dichiarazione resa in gara" circa la suddivisone di due categorie di lavori definita "incerta e indeterminata". La delibera di aggiudicazione dell’appalto da parte del cda di Start Romagna - spa che gestisce il trasporto pubblico nel bacino romagnolo -, risale al 18 novembre scorso. Alla gara, pubblicata il 26 febbraio 2024, avevano partecipato 9 concorrenti tra cui appunto Agsm e Renova. Quest’ultima si era collocata al primo posto con 81,95 punti di cui 52,55 per l’offerta tecnica e 29,40 per quella economica. Agsm si era fermata a 77,02 (così ripartiti: 48,22 e 28,8). Ma una volta saputo dell’esito, aveva chiesto di potere accedere agli atti. E infine il 3 gennaio scorso aveva presentato ricorso contro Start Romagna e Renova. I primi tre i motivi, sono quelli sostanzialmente condivisi dai giudici. Si parte da una possibile violazione del disciplinare di gara dato che l’rti vincitore, non aveva specificato "le prestazioni assunte dall’impresa madantaria e da quella mandante" limitandosi a indicare "una ripartizione percentuale globale". E poi - prosegue il ricorso - il contratto indicato da Renova per fare valere alcune specifiche attestazioni necessarie per quel tipo di appalto, "sarebbe nullo o comunque inidoneo". Da ultimo l’esclusione, sempre per Agsm, andava fatta perché "Renova ha indicato un fattore di potenza (0,8) inferiore al minimo (0,91) previsto nel capitolato speciale".

Secondo la sentenza scritta dal giudice Paolo Nasini, la dichiarazione resa da Renova "non solo non è conforme" alle regole della gara, ma "è del tutto inidonea a fare comprendere in via immediata l’impegno assunto" sotto il profilo delle "prestazioni delle imprese". Come dire che si tratta di una ripartizione che "non consente in alcun modo di evincere in via diretta, l’effettiva suddivisione dei lavori tra i due componenti del raggruppamento". Nel complesso "emerge come" Start Romagna "abbia errato nel non considerare" le dichiarazioni nel loro insieme "anche ai fini dell’eventuale esclusione di Renova". Infine in quanto ai punteggi assegnati dalla commissione tecnica, i giudici non hanno invece avvallato la via interpretativa del ricorso.

Andrea Colombari