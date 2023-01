Stefania Salti alla Pallavicini22

Alla Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna,in via Pallavicini 22, oggi alle 18.30 si inaugura ’Fuor di nebbia’, una personale di Stefania Salti che rimarrà allestita fino al 29 gennaio e sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19. La mostra, promossa e organizzata da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo Pallavicini 22 Art Gallery e con l’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, è patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dall’Autorità di Sistema Portuale. Stefania Salti è ravennate, diplomata all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna studiando figura e incisione. È stata insegnante d’arte, pittrice e incisore.