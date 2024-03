Stefano Bon presenta oggi il suo ultimo volume

Alle 21 in sala Codazzialla biblioteca Trisi di Lugo, in collaborazione con Caffè Letterario di Lugo, Stefano Bon presenta “Ascolta oltre l’oceano”, Ravenna, Clown bianco edizioni 2023, con l’introduzione della direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli. Nei primi anni ‘90, Giovanni è un giovane uomo con un futuro brillante davanti a sé. La sua carriera sta per decollare e la sua vita sentimentale è a una svolta, e così che decide di trascorrere una settimana lontano da tutto e tutti, su un isolotto in mezzo all’oceano.