Stefano si impone Ma Bertinoro è con Elly

Nel Forlivese il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è avanti con il 55,77% dei voti rispetto a Elly Schlein che si èfermata al 44,23% (il dato è riferito alle 22 di ieri sera, con i seggi che si sono chiusi alle 20). In tutto il territorio c’è stata un’affluenza totale di 5.844 votanti. Rispetto al 2019 si è registrato un calo di oltre 1.000 persone (allora furono 6.930). A Bertinoro, la cui sindaca Gessica Allegni appoggiava la mozione Schlein, questa si è imposta di due voti, mentre a Forlimpopoli, con sindaca Milena Garavini che appoggiava Bonaccini, il presidente si è imposto. Rispetto alle votazioni dei circoli, che hanno ridotto il numero dei candidati da quattro a due, Bonaccini ha mantenuto il 55% dei voti, mentre la Schlein, che aveva ottenuto il 30,92% dei consensi, è andata sostanzialmente a catalizzare quelli di Cuperlo (8,72%) e della De Micheli (4,77%).

"Le primarie si sono confermate ancora una volta un grande appuntamento di partecipazione, purtroppo non favorita dalle condizioni meteo – afferma Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese –. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto sul territorio, dove l’impegno dei volontari è stato davvero encomiabile. Oltre a loro vogliamo ringraziare anche gli iscritti, gli elettori ed i simpatizzanti del Partito Democratico che hanno partecipato a questa consultazione per la scelta del Segretario nazionale. Il lavoro per il nuovo segretario e il nuovo gruppo dirigente sarà di ricostruire un partito connesso con le esigenze dei cittadini, partendo da coloro che soffrono di più. Su questi temi non mancherà ovviamente il nostro impegno a livello locale. Continueremo a lavorare sui territori, nei Circoli, nelle piazze, casa per casa".

Matteo Bondi